"אתה בוגד בעם שלך": אילון מאסק נגד המנהיג האירופי

המיליארדר ובעלי X (טוויטר לשעבר) וטסלה, אילון מאסק, תקף היום (רביעי) בחריפות את ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס לאחר שהאחרון הציע לאסור על שימוש ברשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 16 במדינה.

סאנצ'ס אמר כי ממשלתו מכינה סדרה של צעדים נגד השימוש ברשתות חברתיות לילדים והבטיח להגן על ילדים מפני "המערב הפרוע הדיגיטלי" וטען כי הוא מטיל אחריות על "חברות טכנולוגיה גדולות" לכך שיש ברשת תכנים שנאים ומזיקים.

מאסק כתב ברשת X בתגובה: "סאנצ'ס המלוכלך הוא עריץ ובוגד בעם הספרדי". כשעה וחצי לאחר מכן, הוא החריף את ביקורתו, ופרסם ב-X: "סאנצ'ס הוא טוטליטרי פשיסטי אמיתי".

סאנצ'ס נימק את דעתו וציין כי יש צורך בפעולה דחופה משום שרשתות חברתיות הן "מדינה כושלת שבה מתעלמים מחוקים ופשעים נסבלים". לאחר כמן, הוא גם תקף את מאסק על שימוש ב-X כדי "להגביר דיסאינפורמציה" בנוגע להחלטת ממשלו בשבוע שעבר להסדיר 500,000 עובדים ללא תיעוד ומבקשי מקלט, וציין כי מאסק עצמו היה מהגר.

סאנצ'ז אמר שמשרד המשפטים יבחן דרכים לחקור הפרות משפטיות אפשריות מצד טיקטוק ואינסטגרם, שהן חלק מ-Meta. דובר הממשלה הספרדי אמר כי האיסור המוצע ייושם כחלק משינוי בחוק קיים בנושא הגנה דיגיטלית על קטינים הנמצא בעת זו בדיונים בפרלמנט.

המהלך המתוכנן של סאנצ'ז מקבל תמיכה רחבה בציבור, שכן בסקר שנערך לפני כשנה בספרד נמצא כי כ-82% מהאזרחים תומכים באיסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 14.