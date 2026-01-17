היורשים של השטן: אכזריים יותר מאבותיהם - זה המרוץ החשאי של הבנים של ארדואן וחמינאי לכס השלטון

בזמן שהמזרח התיכון בוער, בצל האבות המזדקנים צומחים היורשים: מוג'תבא ח'אמנאי ובילאל ארדואן. הם אכזריים יותר, קיצוניים יותר, נחושים ומסוכנים לישראל הרבה יותר מהדור הקודם. הם גדלו בארמונות, ראו מקרוב איך מנהלים משטר ביד ברזל, ועכשיו הם יוצאים מהצללים.

למרות שכרגע שני הבנים של עדיין לא נושאים תפקיד רשמי בממסד, באיראן ובטורקיה סבורים שהם הולכים להמשיך את השושלות של אבותיהם. השניים פועלים שנים מאחורי הקלעים, ונחשבים למנהלי מדיניות הצללים. מוג'תבא ח'אמנאי לוקח חלק פעיל בדיכוי המחאות באיראן על ידי משמרות המהפכה והבסיג', ואפשר לומר שעל פיו יישק דבר באיראן.

שמו של בילאל ארדואן יצא לאור ב-2013 בעקבות פרשת שחיתות בה היה מעורב, והיום הוא מבקר קשה של מדינת ישראל. לאחרונה הוביל ארדואן הבן הפגנה פרו-פלסטינית ענקית באיסטנבול. הוא אומנם נראה כמי שבנאומיו מחקה את אביו, אך בדבריו הוא מבקר את ישראל באופן יותר נוקשה ממנו.