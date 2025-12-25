מיועדת ל"מלחמה גרעינית": הצוללת החדשה של קים ג'ונג און

קוריאה הצפונית הציגה היום (חמישי) התקדמות משמעותית בבניית צוללת מונעת בכוח גרעיני. תמונות שפורסמו בסוכנות הידיעות הממלכתית של המדינה מציגות גוף צוללת שהושלם ברובו, בעוד המנהיג קים ג'ונג-און תקף את מאמציה של קוריאה הדרומית להשיג טכנולוגיה דומה.

סוכנות הידיעות הרשמית של קוריאה הצפונית, Korean Central News Agency, דיווחה שמנהיג המדינה, קים ג'ונג-און, ביקר במתקן ימי לצפייה בהתקדמות בניית הצוללת הגרעינית במשקל של 8,700 טון. קים כינה בעבר את בניית הצוללת כ"צעד חשוב במודרניזציה ובחימוש הגרעיני של הצי של קוריאה הצפונית".

https://x.com/i/web/status/2003961552190468522 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במהלך הביקור, קים ג’ונג-און כינה את מאמצי דרום קוריאה להשיג צוללת מונעת גרעינית, שנתמכו על ידי נשיא ארצות הברית דאז דונלד טראמפ, כ"פעולה תוקפנית" שמפרה באופן חמור את ביטחונה וריבונותה הימית של קוריאה הצפונית.

הסוכנות לא ציינה את מועד הביקור המדויק, אך פרסמה תמונות המראות את קים בודק את הצוללת לצד בכירים ובתו. מדובר בפעם הראשונה מאז מרץ שסוכנות הידיעות הממלכתית מפרסמת תמונות של הצוללת - אז התמקדו רוב התמונות בחלקי הכלי התחתונים.

לא ברור עדיין כמה קרובה קוריאה הצפונית להשלמת הצוללת. עם זאת, מאחר שצוללות נבנות בדרך כלל מהפנים החוצה, פרסום תמונות של גוף שנראה כמעט מושלם מרמז כי מרכיבים מרכזיים רבים, כולל המנוע ואולי גם הכור הגרעיני, כבר הותקנו, כך אומר מון קיון-סיק, מומחה לצוללות מאוניברסיטת האנייהאנג בסיאול.