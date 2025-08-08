שני ישראלים באינדונזיה חשודים שניהלו רשת וילות לא חוקית

מומלצים -

הרשויות באינדונזיה חוקרות בימים אלה חשד כי שני אזרחים ישראלים ניהלו וילות יוקרתיות באי באלי באופן בלתי חוקי, תוך שיווק גלוי ברשתות החברתיות - כך דווח הבוקר (שישי) בתקשורת המקומית.

החשד מצביע על כך שמדובר בחיילי צה"ל לשעבר, עובדה שהגבירה את חומרת הבדיקה מצד הרשויות המקומיות.

שר ההגירה ואכיפת הכליאה של אינדונזיה מסר כי צוותים פועלים בשטח לאיסוף מידע ומעקב אחר הפרשה, אולם הוסיף כי החקירה עדיין בראשיתה. "אנחנו בודקים את זה כרגע. הצוות שלנו פועל בשטח", צוטט בסוכנות הידיעות המקומית.

כאמור, פרשה מעוררת עניין רב באינדונזיה ובישראל, בשל המעורבות האפשרית של חיילים לשעבר והשלכותיה הביטחוניות והמשפטיות. גורמים רשמיים בשתי המדינות טרם הגיבו רשמית.