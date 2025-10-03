הברית הסודית: היום שבו ישראל והודו כמעט הציתו את אסיה | מיוחד לסופ"ש

עד כמה באמת התקרבו ישראל והודו להפוך את דרום אסיה לזירת מלחמה גרעינית? תחילת שנות ה־80. בעולם עדיין רועמים ההדף של תקיפת הכור בעיראק. ישראל הוכיחה שהיא מוכנה לעשות את הבלתי ייאמן כדי לעצור נשק גרעיני. אבל בעיר הבירה ניו־דלהי נרקמת מזימה חדשה. היעד: מתקן ההעשרה בקהוטה, לב תוכנית הגרעין הפקיסטנית.

על השולחן – שיתוף פעולה כמעט דמיוני: מטוסים ישראליים ממריאים, נוחתים או מתודלקים בבסיסים הודיים, מצטרפים לטייסות יגואר הודיות – ויחד מכים בלב פקיסטן. מודיעין נאסף, מפות נפרשות, טייסות מתרגלות תרחישים. הכל מתבצע מאחורי דלתיים סגורות, כשאפילו שרים בכירים לא יודעים דבר. אם זה יתגלה – האזור כולו עלול להידרדר לאסון.

ואז – העולם מגלה רמזים. ה־CIA עוקב, ומעביר מסרים ברורים: "עצור". בוושינגטון, פקיסטן היא נכס אסטרטגי במלחמה נגד ברית המועצות באפגניסטן. ובתוך הודו – אינדירה גנדי מתמודדת עם משברים: מרד סיקי בפנג’אב, מתיחות בוערת בקשמיר. היא יודעת – תקיפה עלולה להצית שרשרת אירועים שתצא משליטה. פתאום התוכנית הנועזת נראית מסוכנת מדי. פקודה אחת – והכול נעצר. המסמכים ננעלים, המבצע קבור עמוק במגירות.

עשורים עוברים. ואז מתחילות לצוף עדויות: מחקרים, ספרים, קצינים לשעבר.ובקיץ 2025 – פוליטיקאי הודי בכיר מצית סערה: "זו הייתה ההזדמנות ההיסטורית שלנו – והחמצנו". הציבור ההודי שואל בקול: "כמה קרוב היינו באמת להפוך את דרום אסיה לזירת קרב גרעיני?”.

מבצע שתוכנן לפרטי פרטים – ולא התרומם לעולם. אבל השאלה נותרה פתוחה: האם ההיסוס של אינדירה גנדי הציל את האזור ממלחמה גרעינית… או השאיר לפקיסטן את המפתח להפוך למעצמה גרעינית? ובימינו – כשאיראן מתקדמת במסלול דומה – האם ההיסטוריה עלולה לחזור?

אבל אם המבצע הזה נגנז – הסודות לא נגמרו שם. החיבור הסודי בין ישראל להודו לא נגמר במפות ובטייסות. הוא התגלה דווקא מאחורי הצללים.

בפרק הבא – איך הפכה הודו, ארץ של תרמילאים ומקדשים, לזירה חשאית שבה מתערבבים המוסד, יחידת הביון ההודית RAW, חטיפות מסתוריות ופיצוצים בלב ניו־דלהי?