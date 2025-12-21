נלחמים על חייו: ישראלי בן 3 נעקץ ע"י מדוזה ארסית בפיליפינים

אירוע חריג: ילד ישראלי בן 3 נעקץ היום (ראשון) ממדוזה ארסית באיי פאלוואן שבפיליפינים והוא במצב קשה ומסכן חיים. הוא הגיע תחילה לבית חולים מוגבל באמצעים והועבר לבית חולים מתקדם יותר בפורטו פרינססה, שם הרופאים נלחמים על חייו.

התקרית הזו מצטרפת לשורת אירועים במדינות המזרח בחודשים האחרונים, כאשר ביום חמישי האחרון אזרח ישראלי נהרג בתאונת אופנוע בתאילנד, בנו נפצע באורח קשה.

בחודש שעבר שגיא מור, בן 45 מקלע אלון, נהרג לאחר שנסחף בים בקופנגן ואותר כעבור ימים ללא רוח חיים. הוא קפץ למים בחוף הים אחרי שבנו נסחף ונקלע למצוקה .עם זאת, האב לא הצליח לבוא בעקבותיו, נסחף במים לעיני האם והילדים, שהזעיקו עזרה.

בתחילת אוקטובר, ליאם שרוט, ישראלית בת 25 שטיילה עם בן זוגה באי קוסומי שבדרום תאילנד, נהרגה בתאונת דרכים. שרוט הייתה מצטיינת דיקן בטכניון בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.