פסגת הרשע 2.0: ג'ונג און, פוטין וג'ינפינג נפגשים בסין

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והמנהיג העליון של קוריאה הצפונית קים ג'ונג און הגיעו היום (שלישי) לסין על מנת לקיים פגישה עם שליט סין שי ג'ינפינג. זו הפעם הראשונה שמנהיגי ציר הרשע נפגשים בפומבי.

פרשנים מציינים כי הביקור נועד להפגין סולידריות משולשת מול ארצות הברית. אף שאף אחת משלוש המדינות לא אישרה רשמית פגישה משולשת פרטית בבייג'ינג, בירת סין, יועץ הקרמלין יורי אושקוב אמר לסוכנות הידיעות הרוסית TASS כי מתקיימים דיונים על פגישה בין פוטין לג'ונג און בשולי האירועים.

מוקדם יותר, ג'ינפינג קיבל את פוטין בכינוי "חבר ותיק", והשניים פתחו בסדרת פגישות. בתגובה, פוטין כינה את שי "חבר יקר" וציין כי הקשרים בין מוסקבה לבייג'ינג נמצאים ב"רמה חסרת תקדים".

ג’ונג און הביא לבייג'ינג את בתו קים ג’ו אה, הופעתה צפויה להגביר את ההשערות כי ייתכן והיא היורשת האפשרית של אביה. מספר גורמים סינים, כולל שר החוץ וואנג יי, נפגשו עם קים ג'ונג און. מנהיג קוריאה הצפונית צפוי לנסות לשקם את הקשרים עם סין, בעוד שאינו צפוי להגיע לדיאלוג עם ארצות הברית בזמן הקרוב.

היום הוא היום השלישי מתוך ארבעה שבהם נשיא סין מארח מנהיגים מרחבי העולם. האירועים החלו ביום ראשון עם פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי, ויסתיימו מחר במצעד צבאי מרכזי לציון 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה ולמאבק של סין נגד התוקפנות היפנית בזמן המלחמה.