"מערכת הנשק האסטרטגית הגרעינית החזקה ביותר": מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און פיקח על מצעד צבאי, בו הוצג הטיל הבליסטי הבין-יבשתי החדש של המדינה - כך דווח היום (שבת) בסוכנות הידיעות המרכזית של קוריאה הצפונית. המצעד התקיים לציון 80 שנה להקמת מפלגת הפועלים, השולטת במדינה מאז הקמתה.

במצעד, קוריאה הצפונית, החמושה בנשק גרעיני, הציגה את הטיל הבליסטי המתקדם ביותר שלה, שתואר על ידי סוכנות הידיעות כחזקה ביותר במדינה. סדרת הטילים Hwasong, העניקה למדינה את היכולת לפגוע בכל מקום בצפון אמריקה, כולל ארצות הברית, אך עליה נותרו שאלות הנוגעות לגבי תחום מערכות ההנחיה שלה להגיע למטרה - ויכולתו של ראש הנפץ שהיא נושאת לעמוד בפני כניסה חוזרת לאטמוספירה.

בין הבכירים הזרים ששהו באירוע, שהתקיים בפיונגיאנג, בירתה של קוריאה הצפונית, היו ראש ממשלת סין לי צ'יאנג, משלחת רוסית בראשות הנשיא לשעבר דמיטרי מדבדב, וכן ראש המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם טו לאם.

אנקיט פנדה, נציג קרן קרנגי לשלום בין-לאומי, שבסיסה בארצות הברית, אמר כי "מערכת זו כנראה תוכננה לשלוח ראשי נפץ מרובים, שיגבירו את העומס על מערכות ההגנה מפני טילים הקיימות אצל האמריקנים - ויחזקו את מה שקים רואה כדי להשיג 'אפקטים הרתעתיים משמעותיים' נגד וושינגטון".

לאחרונה הביע לי ג'יאה-מיונג, נשיא קוריאה הדרומית, דאגה עמוקה בטענה כי שכנתו מצפון נמצאת בשלב הסופי של פיתוח הטיל. להערכתו, קוריאה הצפונית מייצרת מספיק חומר לכ-20 פצצות גרעיניות נוספות מדי שנה. "המטרה צריכה להיות הקפאת הפיתוח הגרעיני, פיתוח היבשתיים הבין-יבשתיים והיצוא", אמר.