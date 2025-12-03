מעל 1,300 נהרגו: השיטפונות בתאילנד והאזור שברו שיאים

סופות הענק הקטלניות בדרום אסיה לא פוסקות: סופות טרופיות וגשמים כבדים שהביאו לשיטפונות הרסניים ומפולות באזורים נרחבים בדרום ובדרום-מזרח היבשת, הביאו למותם של לפחות 1300 בני-אדם רק באינדונזיה, בסרי לנקה ובתאילנד - כך לפי דיווחים של הרשויות היום (רביעי). מניין ההרוגים עלול לגדול, שכן מאות אנשים נחשבים נעדרים.

שתי סופות ציקלון וסופת טייפון הביאו לאסון כאמור - ערים שלמות וכפרים נקברו תחת בוץ, ואזורי מגורים הפכו בלתי עבירים. מאמצי השיקום צפויים להיערך שבועות שלמים.

משבר האקלים - תמונת המציאות

לפי מומחים, שילוב של גורמים טבעיים וגורמים אנושיים הובילו לאסון כאמור. הסערות - שתי מערכות ציקלון וסופת טייפון - פגעו בו-זמנית במספר מדינות, מה שיצר כמויות גשם כבדות וקיצוניות. הסיבה המרכזית - שינויי אקלים. התחממות האטמוספירה והאוקיינוסים הובילה ללחות מוגברת באוויר, וכך לסערות.

Thai PBS / AFP

יחד עם זאת, גם גורמים אנושיים החמירו את המצב כאמור. כריתת יערות ושימוש בקרקע, לעיתים באופן שאינו חוקי, מהווים גם הם גורם משמעותי למצב, בכך שהם גורמים לירידה ביכולת של הקרקע לספוג מים - מה שמביא לשיטפונות ולהצפות.

הרשויות המקומיות מתריעות, וטוענות שיש להתמודד ברצינות עם משבר האקלים. בתוך כך, במדינות המושפעות נטען כי החיפוש אחר דרכי התמודדות עם המשבר ממשיך כל העת.

כזכור, בסוף החודש הקודם הרשויות האזוריות הגדירו את הסופה העזה שהגיעה לדרום תאילנד כ"סופה של פעם ב-300 שנה". מזג האוויר הסוער הביא עמו גשמים עזים ושיטפונות שהגיעו לגובה של יותר משני מטרים.