אסון בהונג קונג: לפחות 13 הרוגים בשריפה במתחם מגורים

לפחות 13 בני אדם נהרגו היום (רביעי) בשריפה שפרצה במתחם מגורים רב קומות בהונג קונג, שהותירה אחרים לכודים בפנים. בתיעודים מהזירה ניתן לראות לפחות חמישה בניינים צמודים זה לזה בוערים, עם להבות שיוצאות מחלונות של דירות רבות.

האש המשתוללת שלחה עמוד להבות ועשן סמיך כשהתפשט על פיגומים מבמבוק ורשתות בנייה שהוצבו סביב החלק החיצוני של המתחם ברובע טאי פו בעיר. הרשומות מראות שמתחם המגורים כלל שמונה בלוקים עם כמעט 2,000 דירות.

מהמשטרה המקומית נמסר כי היא קיבלה דיווחים מרובים על אנשים לכודים בבניינים שנפגעו. השריפה הוגדרה ברמה 4, השנייה בחומרתה, כך מסר מחלקת כיבוי האש. טאי פו הוא אזור פרברי בצפון הונג קונג ובקרבת הגבול עם העיר שנזן בסין.

פיגומי במבוק הם מראה שכיח בהונג קונג בפרויקטים של בנייה ושיפוץ, אף שהממשלה מסרה בתחילת השנה כי תתחיל בהפסקת השימוש בהם עבור פרויקטים ציבוריים בשל חששות בטיחותיים.