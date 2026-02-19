ניסה להטיל משטר צבאי: מאסר עולם לנשיא דרום קוריאה לשעבר

דרמה בדרום קוריאה: בית המשפט במדינה הרשיע היום (חמישי) את הנשיא המודח, יון סוק יול, ונידון למאסר עולם בגין המרדה לאחר ניסיונו הכושל להטיל משטר צבאי בדצמבר 2024.

פסק הדין וגזר הדין, ששודרו בשידור חי ברחבי המדינה, ניתנו על ידי הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי בבירה סיאול, כאשר מחוץ לאולם התאספו תומכיו ומבקריו של יון על רקע אבטחה מוגברת.

בית המשפט פסק גם נגד שבעה קציני צבא לשעבר וקציני משטרה בכירים שהואשמו בהשתתפות בהטלת משטר צבאי, כולל שר ההגנה לשעבר קים יונג-היון, כאשר התובעים דורשים עונשי מאסר של 10 שנים עד 10 שנים. התובעים אף דרשו עונש מוות לנשיא לשעבר, אך בית המשפט הסתפק בקצת פחות.

AP

כזכור, בדצמבר 2024 זעזע סוק יול את המדינה האסייתית כשהוציא במפתיע צו המורה על משטר צבאי, לראשונה מזה למעלה מ-40 שנה. דרום קוריאה הייתה שקועה בחודשים של אי ודאות פוליטית, כאשר הכאוס שנוצר בעקבות הצו לווה בהדחתו של יון ובוואקום שלטוני בצמרת הממשלה.

יון, שנבחר לנשיא בשנת 2022, אמר בזמנו כי צו המשטר הצבאי היה הכרחי משום שכוחות "אנטי-מדינתיים" בפרלמנט הנשלט על ידי האופוזיציה שיתקו את הממשלה באמצעות קיצוצי תקציב ומאמצים להדיח מספר בכירים.

עם זאת, הצו לא החזיק מעמד זמן רב, שכן חברי פרלמנט מיהרו לאסיפה הלאומית בן לילה, דחפו את הכוחות ששלח לשם יון והצביעו פה אחד נגדו בישיבת חירום. יון ביטל את הצו כשש שעות בלבד לאחר שהטיל אותו.