אחרי שנמנע מכך במשך שנים: נתניהו הכיר ברצח העם הארמני

אחרי שנמנע מכך במשך שנים: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה (שלישי) כי הוא "מכיר ברצח העם הארמני בתקופת מלחמת העולם הראשונה" - עד כה נמנע נתניהו מלעשות זאת על מנת לא לפגוע בקשרים עם טורקיה.

לאחרונה דיווחנו כי טורקיה, המנסה להתבסס מחדש באזור סוריה של אחרי נפילת משטר אסד, מגבירה את ההכנות למבצע צבאי נגד כוחות הדמוקרטיים בסוריה (SDF) הכורדים בצפון־מזרח סוריה, בשיתוף תאי דאעש רדומים.

לפי הדיווח, נציגי מודיעין וקצינים טורקים ערכו בשבועות האחרונים פגישות עם קבוצות מיליציה חמושות בחלב ובאזורים נוספים, במטרה לתאם מהלכים לקראת פעולה קרובה, כחלק מהרחבת איומיה על האזור.