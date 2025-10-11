עליית מדרגה במלחמת הסחר: טראמפ הכריז על מכסים נוספים על סין

הסלמה משמעותית במלחמת הסחר: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע במהלך סוף השבוע כי יטיל מכסים נוספים על סחורות מיובאות מסין. הנשיא כתב בחשבונו ברשת Truth Social כי הגבלות הייבוא החדשות, הכוללות מכסים בסך של מאה אחוזים נוספים, מצטרפים למכסים המוטלים כעת על סחורות סיניות, שעומדים על 30%.

בהמשך, חשף כי החל מהחודש הבא יוטלו הגבלות ייצוא על "תוכנות קריטיות" החל מהחודש הבא. לדבריו, המכסים ייכנסו לתוקף החל מה-1 בנובמבר, או מוקדם יותר - "בהתאם לכל פעולה או שינוי נוסף שתנקוט סין".

טראמפ הציג מספר כללים חדשים של הממשל הסיני, המחייבים חברות מקומיות לקבל אישור לייצוא מוצרים המכילים מתכות נדירות - גם בכמויות זעירות ביותר, וגם אם יוצרו מחוץ למדינה. כאמור, סין כורה ומעבדת את רוב מתכות הנדירות בעולם, שהן מינרלים קריטיים המשמשים לייצור מוצרים הכוללים מוליכים למחצה, סוללות למכוניות חשמליות, מנועי סילון וכלי נשק ביטחוניים.

בתוך כך, הממשל הסיני הטיל אגרות נמל על ספינות בבעלות אמריקני שעוגנות במדינה, בתגובה למה שבייג'ינג כינתה אגרת נמל אמריקאית "מפלה" על ספינות סיניות.