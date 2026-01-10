שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בתאילנד, אחד במצב אנוש
מיניבוס עליהם שהו הישראלים היה מעורב בתאונה, ככל הנראה בדרכו מפאי לצ'אנג מיי • יתר הנפגעים בדרגות פציעה פחות חמורות • משרד החוץ: נמצאים בקשר רציף עם הפצועים והמשפחות
יולי סלומוןכתבת צרכנות ותיירות
חדר המצב של פספורטכארד עדכן היום (שבת) כי שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים קשה בצ'אנג מיי שבצפון תאילנד, אחד הנפגעים במצב אנוש והיתר בדרגות פציעה חמורות פחות.
לפי הדיווח, הישראלים נסעו יחד במיניבוס שהיה מעורב בתאונה, ככל הנראה בדרכם מפאי לצ'אנג מיי. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום פינו את פצועים לשלושה בתי חולים באזור.
משפחותיהם של המעורבים עודכנו, צוותים שוהים בקשר עימם.
