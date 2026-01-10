שישה ישראלים נפצעו בתאונת דרכים בתאילנד, אחד במצב אנוש

מיניבוס עליהם שהו הישראלים היה מעורב בתאונה, ככל הנראה בדרכו מפאי לצ'אנג מיי • יתר הנפגעים בדרגות פציעה פחות חמורות • משרד החוץ: נמצאים בקשר רציף עם הפצועים והמשפחות

יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה