דרמה בטורקיה: נוסע חמוש ברובה ציד לקח נהג מונית ונוסעת כבני ערובה - וירה לעבר שוטרים מהחלון, עד שנהג המונית עצר, אל המושב האחורי - והשתלט עליו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

החשוד שזוהה בשם סמיח סי. בן 31, הכריח את נהג המונית לנסוע ברחובות גזיאנטפ בטורקיה, כשהוא יורה כאמור לעבר שוטרים מחלון הרכב. לבסוף נהג המונית עצר, והחשוד החמוש צעק עליו שוב. רגעים לאחר מכן, בעוד החשוד מכוון את הנשק אל השוטרים שבחוץ, הנהג האמיץ קפץ למושב האחורי. לאחר מכן הצליחו השוטרים לזנק לרכב והשתלטו עליו.

תיעוד האירוע הדרמטי - ההשתלטות מתחילה מדקה 1:42

https://x.com/i/web/status/2054282762677371352 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

צילומי מצלמת רכב מדהימים הראו את הנהג, רמזן ילדרים, בן 58, נאבק באומץ בחשוד החמוש. שוטרים זינקו לתוך הרכב, לקחו את הרובה מהחשוד ואפשרו לנהג להימלט.