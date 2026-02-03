מסמכי הגנה פנימיים של הממשל בוויטנאם שפורסמו היום (שלישי), חושפים פרנויה שלטונית עמוקה: למרות ההתחממות ביחסים הדיפלומטיים עם וושינגטון, הצבא הווייטנאמי מתרגל תרחישי פלישה מהמערב ורואה בארה"ב איום אסטרטגי פוטנציאלי.

בזמן שעל פני השטח היחסים בין וייטנאם לארצות הברית נראים בפריחה חסרת תקדים, מאחורי הקלעים הצבא הווייטנאמי ממשיך לראות בארצות הברית את האיום הגדול ביותר על יציבות המשטר הקומוניסטי. מסמכים פנימיים שדלפו מתוך תוכניות ההגנה של המדינה ונחשפו ב-The Times, מעלים כי הצבא הווייטנאמי מעדכן באופן שוטף תוכניות מבצעיות למניעת "פלישה אימפריאליסטית" אמריקנית.

החשיפה סודקת את הנרטיב המערבי על ברית אסטרטגית חדשה בדרום-מזרח אסיה שאמורה לבלום את סין. היא מבהירה כי הממשל בווייטנאם, למרות שיתוף הפעולה הכלכלי, עדיין מונעת מחשדנות היסטורית עמוקה כלפי המערב, דבר שעלול להשפיע על שרשראות האספקה העולמיות ועל מאזן הכוחות מול בייג'ינג.

על פי הדיווח, התוכניות כוללות פירוט של הגנה על חופי המדינה, היערכות ללוחמת גרילה מודרנית ושימוש במערכות הגנה אווירית מתקדמות. המסמכים מצביעים על כך שבכירי הצבא בהאנוי חוששים מהפיכות דמוקרטיות הנתמכות בידי המערב, שיובילו להתערבות צבאית אמריקנית ישירה בטענה של הגנה על זכויות אדם.

המדינות, שהיו אויבות במלחמת וייטנאם שהסתיימה ב-1975, החלו לשקם את היחסים רק ב-1995. בשנים האחרונות הן התקרבו בגלל אינטרס משותף: החשש מהתעצמותה של סין באזור. למרות זאת, המסמכים שנחשפו מוכיחים שבווייטנאם עדיין לא סומכים על האמריקנים ושומרים על כוננות למקרה שהגלגל יתהפך.

נכון לרגע זה, ממשלת וייטנאם לא מסרה תגובה רשמית לדיווח, ומשרד החוץ האמריקני נמנע מלאשר את תוכן המסמכים. עם זאת, גורמי מודיעין מערביים מציינים כי "דוקטרינת ההגנה הווייטנאמית נותרה שמרנית וחשדנית מאז סיום המלחמה". בעוד שבוושינגטון רואים בווייטנאם נכס אסטרטגי מול סין, בהאנוי מוודאים שהנשק האמריקני לא יופנה יום אחד נגדם.