בפוסט שפרסמה היום (ראשון) מנהלת בית חב"ד בקטמנדו בירת נפאל, חני ליפשיץ, חשפה כי אולצה יחד עם בעלה לעזוב את המקום בשל שורה של התנכלויות. לדבריה, במשך תקופה נאמר להם להצניע סממנים ישראליים - ובשל כך נאלצים השניים לסגור את המקום, לאתר לו מיקום חלופי.

בריאיון ל-i24NEWS סיפרה כי היא ובעלה מנהלים את המקום במשך 25 שנים: "לא הרגשנו אנטישמיות בשנתיים האחרונות, ולפני כחצי שנה הודיע לי בעל הבית להוריד שלטים בשפה העברית - כי הוא חושש שיחשבו שהוא מרגל - ושהאיראנים יתנכלו לו".

כאמור, בפוסט שיתפה ליפשיץ בתחושותיה: "אנחנו בתוך משבר, אחרי שנים רבות אנחנו מוצאים את עצמנו אורזים את הכל אל תוך ארגזים ומחפשים מקום חדש". היא סיפרה כיצד "הרגשנו איך הלולאה מתהדקת סביבנו". "התבקשנו להסיר את כל השלטים בעברית, לאט לאט היה ברור לנו שמובילים אותנו למקום אחד - לא רוצים שהמקום הזה יהיה בית ליהודים".