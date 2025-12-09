רעידת אדמה ביפן: עשרות פצועים, הוסר החשש מצונאמי

רעידת אדמה בעוצמה 7.5 הכתה הלילה (שני) בצפון-מזרח יפן, וגרמה לפציעתם של לפחות 30 בני אדם ולפינוי של עשרות אלפי תושבים מבתיהם, כך דיווח ה-BBC.

הרעידה, שהתרחשה בשעה 23:15 (שעון מקומי), הורגשה בעומק של 50 ק"מ, כ-80 ק"מ מחופי מחוז אאומורי. בעקבות הרעש, הסוכנות המטאורולוגית של יפן פרסמה אזהרת צונאמי, שהוסרה מאז, לאחר שנצפו גלים בגובה של כ-70 ס"מ.

על פי הדיווחים, הרשויות הורו על פינוי של כ-90 אלף תושבים מבתיהם. כתוצאה מהרעש, שירותי רכבות הושבתו באזורים מסוימים וכ-2,700 בתים נותרו ללא חשמל. הרשויות הזהירו את הציבור כי רעידת משנה חזקה יותר עלולה להתרחש בימים הקרובים, וקראו לתושבים להישאר בכוננות גבוהה למשך שבוע לפחות.

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, פנתה לאזרחים וקראה להם "לוודא שוב את המוכנות לרעידות אדמה, כמו אבטחת רהיטים, ולהתכונן לפינוי מיידי אם תרגישו רעידות".

מזכיר הממשלה הראשי, מינורו קיהארה, מסר כי הוקם חדר מצב במרכז ניהול המשברים של ראש הממשלה וכי "נעשים כל המאמצים להעריך את הנזק וליישם צעדי חירום, כולל מבצעי חילוץ והצלה".

לא דווח על נזק או אי-סדרים בתחנות הכוח הגרעיניות היגשידורי, אונגאווה, ובתחנת הכוח הפגועה פוקושימה.

יפן, הממוקמת על "טבעת האש", היא אחת המדינות המועדות ביותר לרעידות אדמה בעולם, וחוותה כ-1,500 רעידות בשנה. הרעידה הנוכחית מעלה מחדש את החששות מפני "רעידת-על" באזור "שקע ננקאי", אירוע שלפי פאנל החקירה לרעידות אדמה ביפן, יש סבירות של 60-90% שיתרחש ב-30 השנים הקרובות.