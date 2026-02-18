מתחת לאף של טרמאפ: הניסוי הגרעיני בסין - שניסו לטייח

בכיר בממשל טראמפ חשף אתמול (שלישי) פרטים חדשים שנועדו לתמוך בטענה כי סין ביצעה פיצוץ גרעיני תת-קרקעי במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ.

"לא נישאר בעמדת נחיתות בלתי נסבלת", אמר כריסטופר יואו, העומד בראש הלשכה לבקרת נשק ואי-הפצה במשרד החוץ. הוא קרא לבייג'ינג "לנקות את השולחן" בנוגע לניסויי הנשק הגרעיני שלה, שלדברי חלק מבכירי ארצות הברית ומומחים הם חלק ממאמץ סיני להשוות או להוביל ביתרון האמריקני העולמי בטכנולוגיית נשק גרעיני.

האירוע המדובר התרחש ב־22 ביוני 2020, ממש סמוך למתקן סודי המכונה "לופ נור" במערב סין, במחוז שינג'יאנג. לדבריו, ארצות הברית השתמשה בנתונים סייסמיים שנקלטו במתקן במדינה השכנה קזחסטן כדי להסיק שסין ביצעה ניסוי גרעיני נפיץ.

תחנת סייסמית מרוחקת בקזחסטן מדדה "פיצוץ" בעוצמה 2.75, הממוקn, במרחק 720 ק"מ משם. תפוקת הפיצוץ החשוד, כלומר כמות האנרגיה ששוחררה, עדיין אינה ברורה בשל מאמצי ממשלת סין להסתיר את הניסוי. "אנחנו יודעים שהם נערכו לניסויים ייעודיים בהיקף של מאות טונות” מבחינת תפוקה", הוסיף.