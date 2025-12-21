טרגדיה בתאילנד: ישראלי נהרג בתאונת אופנוע, בנו במצב קשה

משרד החוץ הודיע היום (ראשון) כי אזרח ישראלי נהרג בתאונת אופנוע בתאילנד ביום חמישי האחרון. עוד נמסר מהמשרד כי בנו של ההרוג נפצע באורח קשה בתאונה, וכי המקרה מטופל מול המשפחה באמצעות המחלקה לישראלים במצוקה בחו״ל ושגרירות ישראל בבנגקוק.

כזכור, בתחילת אוקטובר, ליאם שרוט, ישראלית בת 25 שטיילה עם בן זוגה באי קוסומי שבדרום תאילנד, נהרגה בתאונת דרכים. שרוט הייתה מצטיינת דיקן בטכניון בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.

ביולי האחרון פרסמה אמה ברשת החברתית: ״ליאמי שלי, פאר יצירתי, כמה אושר, התרגשות וגאווה. בתי האהובה, היפה והחכמה, סיימת בהצלחה ארבע שנים מאתגרות ומעוררות השראה ואת כבר צועדת הלאה, בדרך לתואר שני. מעריצה אותך על המסירות, ההתמדה והעבודה הקשה לאורך השנים״.