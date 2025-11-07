החשוד תלמיד בן 17: עשרות נפגעים בפיצוץ בתיכון בג'קרטה

עשרות בני אדם נפצעו בפיצוץ במהלך תפילות יום שישי היום במסגד בתוך בית ספר תיכון בג'קרטה, בירת אינדונזיה. 54 בני אדם אושפזו בבית חולים, אמר מפקד משטרת העיר, אספ אדי סוהרי, במסיבת עיתונאים, כאשר הפציעות נעות בין קלות לחמורות וכוללות כוויות. החשוד הוא תלמיד בן 17 שנמצא כעת בניתוח, אמרו גורמים רשמיים.

הרשויות דיווחו כי שלושה אנשים סבלו מפציעות קשות ו-17 אחרים נגרמו להם פציעות קלות. אחרים קיבלו טיפול ושוחררו, על פי דיווחי המדיה המקומית. משטרת ג'קרטה ממשיכה לחקור את הרקע של החשוד ואת המניע האפשרי מאחורי האירוע, שהתרחש בצהריים בקלפה גאדינג, מחוז בצפון ג'קרטה.

תלמיד בבית הספר מסר לסוכנות הידיעות הממשלתית של אינדונזיה אנטארה כי תלמיד שהוצא מקולנוע על ידי תלמידים אחרים הביא איתו פצצה ביתית למוסד הלימודי. תלמידים אחרים סיפרו כי החשוד היה מתבודד שלרוב צייר תמונות המתארות אלימות, והוא נמצא שוכב על הקרקע לאחר הפיצוץ.