פיצוץ הרכבת המסתורי בצפון קוריאה: טעות טרגית או חבלה חשאית?

אפריל 2004. בתחנת הרכבת ריונגצ’ון שבצפון קוריאה מתרחש פיצוץ אדיר. מאות קרונות עמוסי כימיקלים ודלק מתפוצצים בזה אחר זה. התוצאה - 160 הרוגים, אלפי פצועים, עיירה שלמה עולה באש. בין ההרוגים נמנים גם מהנדסים וטכנאים מסוריה, שעסקו - כך על פי מקורות מודיעין - בהעברת טכנולוגיות צבאיות מצפון קוריאה למזרח התיכון.

ימים לאחר מכן, מתחילים לצוף שמועות: רק שעות ספורות קודם לכן חלפה ברכבת מיוחדת דמות אחת בלבד - קים ג'ונג-איל, שליט צפון קוריאה. האם ייתכן שהפיצוץ נועד בכלל לחסל אותו?

ואז - פרט שהופך את האירוע למותחן בינלאומי. העיתון הקנדי Globe and Mail מפרסם: בסמוך לזמן הפיצוץ נצפה בפיונגיאנג אדם בשם זאב ברקן, ישראלי לשעבר, הנחשד כסוכן מוסד. לפי הפרסומים, ברקן השתמש בדרכון קנדי מזויף, והיה באותה תקופה נמלט מהחוק בניו זילנד בעקבות פרשת זיוף דרכונים שיוחסה לשיראל. פתאום, הדמיון משתולל: מה עושה סוכן ישראלי בלב פיונגיאנג, רגע לפני אסון הקטרים?

האם זו הייתה תאונה מחרידה - התנגשות של קרונות עמוסים בגז ודלק? או חבלה מכוונת, שנועדה לעצור משלוח נשק וטכנולוגיה צבאית בין צפון קוריאה לסוריה? ואולי בכלל ניסיון התנקשות במנהיג הצפון-קוריאני עצמו?

צפון קוריאה מעולם לא האשימה רשמית את ישראל. מומחי ביטחון במערב מטילים ספק - אין הוכחות חותכות לקשור את המוסד לאירוע. אבל העובדה שסוכן ישראלי נצפה באזור, והנוכחות של מהנדסים סורים בין ההרוגים, הפכה את התאונה לתעלומה מודיעינית חובקת עולם.

עד היום, 20 שנה אחרי, שאלת הפיצוץ בריונגצ'ון נשארת פתוחה: תאונה טרגית בממלכה מסתגרת - או פרק נוסף במלחמת הצללים הארוכה בין ישראל לפיונגיאנג?