איום על הדמוגרפיה? היחס בין החתולים לתושבים בקפריסין יצא מפרופורציות

גורמים רשמיים בקפריסין מעריכים היום (שלישי) כי על כל אחד תושבי האי יש לפחות חתול אחד, אך פעילים מקומיים טוענים - המספר גבוה בהרבה יותר.

הוועדה הפרלמנטרית לאיכות הסביבה בקפריסין התכנסה כדי לדון בנושא בחודש ספטמבר האחרון, ברקע העובדה כי תוכנית עיקור החתולים הנוכחית מצומצמת מדי כדי להכיל את האוכלוסייה שהולכת על ארבע. נציבת הסביבה במדינה ציינה כי ישנם רק 2,000 הליכי עיקור מדי שנה שמתוקצבים בסכום של 100 אלף יורו.

במטרה לפתור את הבעיה, הודיעה שרת הסביבה במדינה, מריה פאנאיוטו, כי הממשלה תתקצב את התוכנית ב-200 אלף יורו נוסף. יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה מנגד, הזהיר מפני הליך זה בטענה כי לא ניתן להסתמך על תקצוב ללא אסטרטגיה. "אנחנו לא יכולים פשוט להמשיך עם עיקורים בלי תוכנית", אמר.

גורמים הזהירו בנוסף כי הימשכות תופעת הגדילה של אוכלוסיית החתולים בקפריסין עלולה לגרום לפגיעה במערכת האקולוגית של האי, ואף לגרום לנזקים לבעלי החיים עצמם. למדינה, כידוע, היסטוריה ארוכה כחובבת חתולים, שאף הפכו לאטרקציה מרכזית עבור התיירים באזור.