הדרמה באיראן: צבי יחזקאלי מסביר - מה יביא להפלת השלטון?

ברקע המחאות הדרמטיות באיראן, פרשננו לענייני ערבים צבי יחזקאלי התייחס היום (ראשון) לאירועים ולמחאות הגואות מזה כבר שבועיים - ומה לדעתו צריך לקרות כדי שהשלטון ייפול.

צבי יחזקאלי, i24NEWS

"מדובר במהלך היסטורי שלא קרה מאז המהפכה האסלאמית ב-1979", טען יחזקאלי. "בפעם הראשונה אתגר אמיתי לשלטון - והפיכה ממש יכולה לקרות. המפגינים עלו מדרגה, הם כבר כובשים נקודות שלטון של משמרות המהפכה וכוחות הביטחון. אל תשכחו שאיראן זו מדינה עצומה, כמעט פי 60 מישראל, עם מאה מיליון בני אדם - שלאט לאט מתחילים לנגוס בסימני השלטון".

יחזקאלי הדגיש כי "כל הדבר הזה מתאפשר בגלל מלחמת 12 הימים. שימו לב כמה ישראל היא מעצמה, מה שהחל ב-7 באוקטובר מסתיים אולי בטלטלה הכי גדולה שהייתה לשלטון האייתולות ואולי בהפלתו".

בתמונה גם הגורם האמריקני, כאשר נשיא ארצות הברית מסמן להם, "אני איתכם". המסר הראשון הזה למפגינים לפני כשבועיים, בעצם נתן את הפוש והדחיפה למהפכה הזו, והם סומכים עליו שאכן יתערב במקרה הצורך. במקביל, השלטון באיראן פתח בקרב הישרדות - מאיים לתקוף גם את ישראל וגם בסיסים אמריקנים באזור - והוא לא יבחל באמצעים.

יחזקאלי ציין עוד כי גם בפני המפגינים עומדים אתגרים לא פשוטים מול השלטון, שלא בוחל באמצעים לדכא את המחאות, ודיווחים על טבח המוני נגד אזרחים כבר יוצאים. "מאוד הגיוני שזה יקרה", הוסיף פרשננו, "הצעירים האלה ממש ממש נחושים להפיל את השלטון".

ומה לגבי הגרעין? "ישראל צריכה לטפל בזה כמו בסוריה - ולהשמיד שם את כל היכולות ואז אולי נראה שם דמוקרטיה. בניגוד לעם בסוריה שהוא 'דאעישיסטי', לעם באיראן אין כלום עם ישראל - והוא עשוי אפילו לכונן הסכם שלום איתנו".

