נפתח לעולם: הזינוק במעמדו של מנהיג צפון קוריאה

הוא רודן אפל ודיקטטור שעומד בראש אחת המדינות המבודדות ביותר בעולם. אבל בשבועות האחרונים מנהיג קוריאה הצפונית קים ג׳ונג און פורץ את הבידוד, מצטלם לצד מנהיגי מעצמות, ולפי הערכות מהשבוע אפילו ייפגש עם טראמפ בחודשיים הקרובים.

