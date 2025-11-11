נפתח לעולם: הזינוק במעמדו של מנהיג צפון קוריאה
קים ג'ונג און, הדיקטטור העומד בראש קוריאה הצפונית, נפגש עם מנהיגי מעצמות העולם • בשבועיים הקרובים המנהיג השנוי במחלוקת צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב טראמפ • פרויקט מיוחד
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
הוא רודן אפל ודיקטטור שעומד בראש אחת המדינות המבודדות ביותר בעולם. אבל בשבועות האחרונים מנהיג קוריאה הצפונית קים ג׳ונג און פורץ את הבידוד, מצטלם לצד מנהיגי מעצמות, ולפי הערכות מהשבוע אפילו ייפגש עם טראמפ בחודשיים הקרובים.
