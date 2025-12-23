רמטכ"ל צבא לוב נהרג בהתרסקות מטוס בטורקיה

רמטכ"ל צבא לוב מוחמד אל-חדאד נהרג הערב (שלישי) בהתרסקות מטוס פלקון בטורקיה, בזמן שחזר מביקור מדיני באנקרה. שר התקשורת הלובי אמר לאל-ג'זירה ש"כל הסימנים מעידים כי סיבת התרסקות המטוס הינה תקלה טכנית".

בסרטון שהופץ ברשת מרגע ההתרסקות, נראים פיצוץ והבזק אור גדולים בסמוך לבתים, באזור שבו אבד עמו הקשר.

ראש ממשלת לוב, עבד אל-חמיד דבייבה, מסר בהצהרה כי הוא מתאבל על מותו של הרמטכ"ל, לאחר שאות המטוס אבד מעל אנקרה. שר הפנים הטורקי מסר שהרשויות הגיעו להריסות המטוס.

לפי דיווח טורקי, המטוס הודיע על תקלה טכנית במערכות החשמל זמן קצר אחרי ההמראה משדה התעופה באנקרה. אחרי שביקש לבצע נחיתת חירום הוא החל לחזור לבירה הטורקית, תוך ריקון מיכלי הדלק באוויר, כהכנה לנחיתה. לאחר מכן הקשר עמו אבד.