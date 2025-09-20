דיווח: איראן משעה את שיתוף הפעולה עם סבא"א

מומלצים -

איראן החליטה על השעיית שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית, בשל החלטת מדינות אירופה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" מחדש, כך דווח הערב (שבת) בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים".

בשבועות האחרונים שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ויו"ר סבא"א רפאל גרוסי הגיעו להסכמה על חידוש שיתוף הפעולה, בפגישה של השניים בקהיר. עם זאת, באיראן איימו כי אם יוחזרו הסנקציות, הם יפסיקו את השת"פ עם הסוכנות, שהופסק מאז מבצע "עם כלביא".