דיווח: איראן משעה את שיתוף הפעולה עם סבא"א
הרפובליקה קיבלה את ההחלטה, בשל החלטת מדינות אירופה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" מחדש • עבאס עראקצ'י וראש הסוכנות רפאל גרוסי כבר הסכימו להחזיר את השת"פ, אלא אם יושבו הסנקציות
איראן החליטה על השעיית שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית, בשל החלטת מדינות אירופה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" מחדש, כך דווח הערב (שבת) בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים".
בשבועות האחרונים שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ויו"ר סבא"א רפאל גרוסי הגיעו להסכמה על חידוש שיתוף הפעולה, בפגישה של השניים בקהיר. עם זאת, באיראן איימו כי אם יוחזרו הסנקציות, הם יפסיקו את השת"פ עם הסוכנות, שהופסק מאז מבצע "עם כלביא".
