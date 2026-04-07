שלושה חמושים פתחו היום (שלישי) באש סמוך לקונסוליה הישראלית באיסטנבול, כך לפי דיווחים בתקשורת הטורקית. בתגובה, כוחות הביטחון השיבו באש - ושלושת היורים נוטרלו.

שני שוטרים שהיו מוצבים במקום נפגעו, אחד מהם באורח קשה. שר הפנים הטורקי, מוסטפא צ'יפטג'י, מסר כי "שלושה אנשים שהיו מעורבים בעימות מזוין עם שוטרינו נוטרלו", וציין כי שני שוטרים נפצעו במהלך האירוע.

עוד עולה כי החמושים הגיעו לאיסטנבול מהעיר איזמיט ברכב שכור. לפי הרשויות, זהותם כבר נקבעה: אחד מהם בעל קשר לארגון בעל אופי דתי קיצוני, ושניים מהמעורבים הם אחים - כאשר לאחד מהם עבר פלילי בתחום הסמים.

שר המשפטים הטורקי מינה שלושה תובעים כלליים לחקור את נסיבות האירוע. יודגש כי הקונסוליה הישראלית אינה מאוישת בימים אלה.