תאילנד וקמבודיה הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) על הסכם הפסקת אש בין שתי המדינות. ההודעה נמסרה בהצהרה משותפת של שרי ההגנה התאילנדי והקמבודי, ולפיה, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי החל מהשעה 12:00 שעון מקומי.

"שני הצדדים מסכימים לשמור על פריסת הכוחות הנוכחית ללא תזוזה נוספת", אמרו שרי ההגנה של שתי המדינות במהלך ההצהרה. ההסכם שם קץ לסבב לחימה של 20 ימים, אשר לפי סוכנות הידיעות "רויטרס", גבה את חייהם של לפחות 101 בני אדם ועקר יותר מחצי מיליון בני אדם מבתיהם.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר בהסכם הפסקת האש מלבד נצירתה, הוא הסכמת הצדדים שאזרחים אשר מתגוררים באזורי הגבול ונפגעו מהעימותים יוכלו לשוב לבתיהם.

העימות בגבול בין תאילנד לקמבודיה התחדש בתחילת חודש דצמבר, לאחר שהפסקת האש שנחתמה בקיץ בתום סבב לחימה קרסה. מאז ועד לחתימה על הסכם הפסקת האש החדש הלחימה התחדשה לאורך הגבול בין המדינות שאורכו הוא כ-817 קילומטרים.