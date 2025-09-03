נשיא סין מזהיר: "העולם ניצב בפני בחירה בין שלום למלחמה"

מומלצים -

נשיא סין שי ג’ינפינג הזהיר כי העולם ניצב בפני בחירה בין שלום למלחמה, במהלך המצעד הצבאי הגדול ביותר בתולדות המדינה, שנערך היום (רביעי), לצידם של ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, וקים ג’ונג און, שליט צפון קוריאה.

האירוע, שהתקיים לציון 80 שנה לתבוסת יפן בסיום מלחמת העולם השנייה, הוחרם ברובו על ידי מנהיגי המערב. פוטין וקים, המוחרמים במערב בשל המלחמה באוקראינה ושאיפותיו הגרעיניות של קים - היו אורחי הכבוד.

"היום ניצבת האנושות בפני הבחירה בין שלום למלחמה, בין דיאלוג לעימות, בין מצב של win-win או משחק סכום אפס", אמר שי לקהל של יותר מ־50 אלף איש בכיכר טיאנאנמן, והוסיף כי העם הסיני "עומד בנחישות בצד הנכון של ההיסטוריה".

ברכב פתוח מסוג לימוזינה, שי סקר את הכוחות ואת כלי הנשק החדישים, בהם טילים היפרסוניים, רחפנים תת-ימיים ו-"זאב רובוטי" חמוש. מסוקים שנשאו כרזות ענק ומטוסי קרב במבנה עברו בשמיים במהלך מצעד שארך 70 דקות ורווי סמלים, שהסתיים בשחרור 80 אלף "ציפורי שלום".

שי, שישב בין פוטין לקים ביציע הכבוד, נצפה יוזם שיחות עם שניהם בזמן שעשרות אלפי חיילים וכלי נשק חלפו מולו.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיב בעוקצנות לקיום המפגש וכתב ברשת החברתית Truth: השאלה הגדולה שצריך לענות עליה היא האם נשיא סין שי יציין את כמות הסיוע האדירה ואת ה"דם" שארצות הברית נתה לסין כדי לעזור לה להבטיח את חירותה מפולש זר עוין מאוד. אמריקנים רבים מתו במאבק של סין לניצחון ולתהילה. אני מקווה שהם יכובדו וייזכרו בזכות אומץ ליבם והקרבתם! מי ייתן ולנשיא שי ולעמנו הנפלא של סין יהיה יום חג גדול ונצחי. אנא מסרו את ברכותיי החמות לוולדימיר פוטין ולקים ג’ונג און, בזמן שאתם קושרים קשר נגדנו".