סוכנויות מודיעין אירופיות ומסמכים רשמיים שנחשפו ברשת רויטרס היום (שלישי) מראים כי כוחות המזוינים של סין אימנו בחשאי כ-200 אנשי צבא רוסים בשטח סין בשלהי השנה שעברה, וחלקם כבר שבו להילחם באוקראינה. האימונים החשאיים התמקדו בעיקר בהפעלת רחפנים ולוחמה אלקטרונית, והם מבוססים על הסכם הדדי שנחתם בבייג'ינג ביולי 2025 בין קצינים בכירים משתי המדינות. גורם מודיעיני הדגיש כי אימון כוחות רוסים ברמה המבצעית והטקטית מעיד על מעורבות ישירה ועמוקה בהרבה של סין במלחמה באירופה מכפי שהיה ידוע עד כה.

לפי הדיווח, ההסכם אסר על כל סיקור תקשורתי של הביקורים ואף מנע שיתוף מידע עם צדדים שלישיים. דוחות צבאיים פנימיים של רוסיה תיארו ארבעה סבבי אימון שהתקיימו במתקנים צבאיים בבייג'ינג, נאנג'ינג וערים נוספות, שבהם תורגלו טקטיקות רלוונטיות מאוד לשדה הקרב באוקראינה, כמו ירי מרגמות המכוון באמצעות רחפנים, שימוש ברובי לוחמה אלקטרונית לנטרול רחפני אויב וטכנולוגיות חבלה ומיקוש. סוכנויות המודיעין אישרו כי חלק מהחיילים שעברו את ההכשרה בסין, בהם קצינים בדרגות שונות, כבר לקחו חלק פעיל בלחימה באזורי חצי האי קרים וזפוריז'יה הכבושים.

משרד החוץ של סין הכחיש את ההאשמות ומסר בתגובה לרויטרס: "במשבר באוקראינה, סין שמרה בעקביות על עמדה אובייקטיבית וניטרלית ופעלה לקידום שיחות שלום; זהו קו עקבי וברור שכל הקהילה הבינלאומית עדה לו". המשרד הוסיף כי "הצדדים הרלוונטיים אינם צריכים ללבות עימותים במכוון או להעביר אשמה". החשיפה מתפרסמת בצל הגעתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין היום לביקור רשמי בסין אצל שי ג'ינפינג, פחות משבוע לאחר ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובזמן שהמערב ממשיך ללחוץ על בייג'ינג להפסיק את תמיכתה במוסקבה.