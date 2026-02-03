טרגדיה בתאילנד: ישראלי בן 51 נהרג בתאונת דרכים בקו סמוי

ישראלי תושב הצפון כבן 51 נהרג אתמול (שני) בתאונת דרכים באי קו סמוי שבתאילנד, בעת שרכב על אופנוע. בתאונה היו מעורבים עוד שני רכבים וטנדר הסעות. עקב אופי הפציעות הקשות, מותו של הישראלי נקבע במקום. על פי זק"א בתאונה לא היו מעורבים ישראלים נוספים.

ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א מוסיף: "מיד עם קבלת הדיווח הבוקר יצרתי קשר עם אנשי החטיבה הבינלאומית בזק"א שמתגוררים בתאילנד, והם חברו לבן משפחה שבמקום. כעת בשיתוף עם משרד החוץ, אנו פועלים לשחרר את הנפטר מבית החולים המקומי לקראת הטסה לישראל לצורך קבורה".

בחודש שעבר ישראלי נוסף, יובל כהן, נהרג לאחר שנפצע אנוש בתאונת דרכים בתאילנד בה נפצעו חמישה ישראלים נוספים. השישה נפגעו כאשר רכב ההסעות בו נסעו נקלע לתאונה כשהיה בדרכו מפאי לצ'יאנג מאי שבצפון תאילנד.