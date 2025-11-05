ישראלים נעצרו לאחר שקיימו יחסי מין באתר תיירות בתאילנד

בני זוג ישראלים נעצרו היום (רביעי) בתאילנד, לאחר שתועדו מקיימים יחסי מין במפל וואנג-סאי בקופנגן. מדובר באיזור תיירותי פופולארי והמקרה מעורר סערה ומופץ באתרים אנטי ישראלים בשפה התאילנדית.

תיירים תיעדו אותם מהצד והעלו לרשתות, מה שכמובן גרר אחריו הרבה מאוד תגובות זועמות והוביל לחיפוש במשטרה המחוזית אחריהם. מפקד מחוז קופה נגאן, סוריה בונפן, הורה על חקירה מיידית כדי לזהות ולאתר את בני הזוג. גורמים רשמיים גילו שהם שהו במקום לינה בכפר מספר 7 בתת-מחוז קופה נגאן.

על פי גורמים רשמיים, שניהם הודו שהם בני הזוג המופיעים בסרטון המפורש שהופץ ברשת. הם הודו שקיימו יחסי מין במפל בסביבות הצהריים אתמול.

נגד החשודים נפתחו הליכים משפטיים בגין "מעשה מגונה בציבור". בפרסומים ברשתות הזרות הדגישו כי המעשה המגונה פגע במנהגים ובתרבות המקומיים.