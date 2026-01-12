וויטקוף מנסה לקדם שיחות עם איראן: החשש הגדול בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי מערכת הביטחון קיימו הערב (שני) התייעצות ביטחונית מצומצמת נוספת ברקע האירועים באיראן. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" שבישראל עוקבים לא רק אחר המתרחש באיראן אלא גם אחר ההצהרות שיוצאות מהבית הלבן, ובייחוד על רקע המאמץ של השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף לקדם שיחות ישירות בנושא תכנית הגרעין.

וויטקוף אכן שוחח עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י במהלך סוף השבוע והשניים ואפילו דנו באפשרות של פגישה בקרוב.

במקביל, הערכות המודיעין בישראל מדברות על כ-12 אלף עצורים ברחבי איראן. קשה לאמוד מספר הנרצחים. אתמול העריכו שהמספר עולה על 1000 והמציאות כנראה קשה הרבה יותר.

בישראל ממשיכים לשמור על שתיקה אבל החשש ברור: שהשיחות יתמקדו רק בתכנית הגרעין האיראנית ויתנו למשטר זמן להתאושש ולהמשיך לדכא את המחאות. בתוך כך, המנהיג העליון עלי חמינאי יצטרך לבחור בין חשש ליציבות השלטון לבין הסכם כניעה בנושא הגרעין.

ישראל, מיותר לציין, לא תתקשה מאוד לקבל מצב שבו איראן ממשיכה להפעיל את שלוחותיה במזרח התיכון, ולשקם את תכנית הטילים הבליסטיים כאשר היא פוטנציאלית מוגבלת רק בנושא תכנית הגרעין.