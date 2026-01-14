העיתונאית שנמלטה מאיראן וניצלה מניסיון חיסול של משמרות המהפכה בריאיון

היא נחשבת לאחת המבקרות החריפות והאמיצות ביותר של המשטר האיראני - מסיח עלי-נז'אד, עיתונאית ופעילת זכויות אדם, הפכה לסמל המאבק בחיג'אב ובדיכוי. גם לאחר ניסיונות התנקשות וחטיפה על אדמת ארצות הברית, היא מסרבת לשתוק. כעת בראיון מיוחד ל-i24NEWS היא מדברת על המהפכה שמתחוללת ברחובות איראן ועל המסר שלה למנהיגי העולם.

עבור מסיח עלי-נז'אד, כל סרטון שמגיע מאיראן הוא לא רק דיווח עיתונאי, הוא פצע פתוח. בכל פעם שהיא רואה תמונות של גופות בשקי גופות, היא עושה "זום אין" - בודקת בחרדה שזה לא אחיה או בן משפחה אחר. "תשאלו כל איראני. הם עושים מה שאני עושה. כשאני מקבלת תמונות של גופות בשקי גופות, אני עושה זום, כדי לוודא שאחי אינו שם", מספרת מסיח עלי-נז'אד.

עלי-נז'אד נמלטה מאיראן בשנת 2009, אך ליבה נשאר שם. היא רואה את המחאות הנוכחיות לא כעוד גל של הפגנות, אלא כנקודת אל-חזור. "נפילת חומת ברלין בגרסת טהראן", היא מכנה את הרגע הזה.

במשך שנים היא הובילה את המאבק נגד חוקי החיג'אב הנוקשים. היא הפכה לכתובת עבור מיליוני נשים איראניות ששלחו לה סרטונים של התנגדות אזרחית. הפעילות שלה הפכה אותה למטרה מספר אחת של המשטר בטהראן.

האיום הוא לא רק תיאורטי. בשנת 2021 נחשפה מזימה של המודיעין האיראני לחטוף אותה מביתה בניו יורק ולהעבירה לאיראן דרך ונצואלה. מאוחר יותר, נעצר גבר חמוש ברובה קלצ'ניקוב סמוך לביתה בברוקלין. מסיח עלי-נז'אד מספרת: "אני אזרחית אמריקאית ועמדתי בפני שלוש מזימות התנקשות על אדמת ארה"ב... הרוצח שנשכר על ידי הרפובליקה האסלאמית היה מול הגינה שלי בברוקלין עם AK-47".

לעלי-נז'אד יש בטן מלאה גם על מנהיגי המערב. היא קוראת לפעולה נחושה נגד בכירי המשטר, ולא רק הצהרות. היא פונה ישירות לנשיא לשעבר טראמפ ולראש הממשלה נתניהו. "אני מדברת ישירות לראש הממשלה נתניהו - כמה פגישות וידאו עשית ואמרת לעם האיראני שממשלת ישראל עומדת לצד העם האיראני? איפה אתה עכשיו?".

למרות האיומים על חייה, ולמרות שהיא חיה תחת אבטחה כבדה, עלי-נז'אד ממשיכה להדהד את קולם של אלו שאינם יכולים לדבר. היא מאמינה שהיום שבו תוכל לחזור למולדתה חופשיה, קרוב מתמיד.