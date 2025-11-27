אסון השריפה בהונג קונג: לפחות 55 בני אדם נהרגו

מניין ההרוגים בשריפת הענק במתחם המגורים בהונג קונג עלה הבוקר (חמישי) ל-55, בעוד מכבי האש עדיין נאבקים בלהבות 24 שעות אחרי שהאש החלה. בנוסף, לפחות 279 איש עדיין נעדרים. השריפה הזו היא הקטלנית ביותר במדינה מאז שריפה בבניין מגורים בטאי פו ב-1962, שגבתה את חייהם של 44 אנשים.

"אנחנו עדיין לא מוותרים" (על מציאת ניצולים), אמר גורם רשמי לתקשורת. עם זאת, לא סיפק תחזיות לגבי סיכויי הישרדותם של אותם תושבים שעדיין לכודים בבניינים. השריפה הוגדרה ברמה 5, החמורה ביותר.

האתגרים המרכזיים שמכבי האש מתמודדים איתם כוללים טמפרטורות גבוהות, חללים פנימיים קטנים וצפופים בדירות אלו, והסיכון להתמוטטות פיגומים נוספים. "זה קשה אך מתקדם היטב נכון לעכשיו" אמר הגורם.

האש המשתוללת שלחה עמוד להבות ועשן סמיך כשהתפשט על פיגומים מבמבוק ורשתות בנייה שהוצבו סביב החלק החיצוני של המתחם ברובע טאי פו בעיר. הרשומות מראות שמתחם המגורים כלל שמונה בלוקים עם כמעט 2,000 דירות.

מהמשטרה המקומית נמסר כי היא קיבלה דיווחים מרובים על אנשים לכודים בבניינים שנפגעו. טאי פו הוא אזור פרברי בצפון הונג קונג ובקרבת הגבול עם העיר שנזן בסין.

פיגומי במבוק הם מראה שכיח בהונג קונג בפרויקטים של בנייה ושיפוץ, אף שהממשלה מסרה בתחילת השנה כי תתחיל בהפסקת השימוש בהם עבור פרויקטים ציבוריים בשל חששות בטיחות.