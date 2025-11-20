סוף עצוב: שגיא מור, הישראלי שנסחף בתאילנד, אותר ללא רוח חיים

שגיא מור, הישראלי שנסחף בים בקופנגן, תאילנד, אותר הבוקר (חמישי) ללא רוח חיים. הוא קפץ למים בחוף הים בצ'לוקלאם, אחרי שבנו נסחף ונקלע למצוקה. הבן ניצל אך מור, בן 45 מקלע אלון, נסחף ונעלם ומאז נערכו חיפושים נרחבים אחריו. המשפחה שהתה במקום במסגרת טיול משפחתי.

על פי התקשורת המקומית, אתמול בצהריים טיילה המשפחה הישראלית על החוף שבצפון קופנגן. לפתע, אחד מהילדים נסחף בעוצמה על ידי גל חזק וזרם מסוכן. שגיא קפץ מיד למים וחילץ אותו, כשהוא מוביל אותו בחזרה אל החוף. עם זאת, האב לא הצליח לבוא בעקבותיו, נסחף במים לעיני האם והילדים, שהזעיקו עזרה. במשטרת התיירות של קופנגן החלו לאחר מכן את פעולות החיפוש. בנוסף ישראלים המתגוררים בקופנגן וראו את המתרחש פרסמו מייד הודעות בוואטסאפ הקהילתי הישראלי, וקראו לבעלי אופנועים, רחפנים וצוללנים להגיע לחוף.

הרוח החזקה לא אפשרה הטסה של רחפנים, אבל הישראלים המתגוררים באי יצאו לסרוק על אופנועי ים. עם זאת, הגלים הגבוהים והגשם הקשו מאוד על תנאי החיפוש בים. במקביל הוקם חמל מאולתר, שפעל יחד עם המשטרה המקומית. נוצר קשר עם משרד החוץ ובית חב"ד, ומשלחת חילוץ ישראלית יצאה מישראל בדרכה לאי.

הקהילה הישראלית ותיירים מהעולם, התגייסו לחיפושים, ובמשך שעות ארוכות סרקו כ-160 מתנדבים את החופים של העיירה עם פנסים ואופנועים. מתנדבות מתוך הקהילה הישראלית באי, עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות ליוו את האם והילדים כל העת, ודאגו למענה רגשי למשפחה. אתמול בטיסת לילה יצא מהארץ גם צוות של חברת "מגן חילוץ והצלה", עליו גם בני משפחתו של מור.

ענבל מור, אשתו של שגיא, מסרה: "בשעות הקשות האלו אני מבקשת להודות מכל הלב שלנו לאנשים הטובים שהתגייסו להציל את שגיא. למאות המתנדבים שחיפשו כל הלילה בחופים הקרובים, לצוות מגן, ביטוח כלל, לבית חב"ד ולמשרד החוץ, על התמיכה מסביב לשעון. אנחנו מתכנסים עכשיו בחיק המשפחה להתמודד עם הבשורות הקשות ולחזק את בני הבית".