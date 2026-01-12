שלושה ישראלים נעצרו בתאילנד - והפלילו את סוחר הסמים שלהם

ארבעה אזרחים ישראלים נעצרו בתאילנד בחשד לעבירות סמים חמורות, לאחר פשיטה משטרתית שנערכה בסוף השבוע באי קופנגן, כך דווח היום (שני) בתקשורת המקומית.

על פי הדיווח בעיתון "בנגקוק פוסט", האירוע החל בצורה בנאלית למדי: שכנים של וילה פרטית באי התלוננו למשטרה על רעש חזק ומוזיקה רועשת. כוח משטרה שהגיע למקום מצא במקום שלושה תיירים ישראלים – גבר בן 33 ושתי צעירות בנות 23 ו-24.

השוטרים ערכו חיפוש במקום וגילו כי החבורה החזיקה ברשותה מגוון חומרים אסורים, בהם: 3.32 גרם קוקאין, 29 גרם של קטמין וגרם אחד של אקסטזי (MDMA).

לפי הדיווחים בתאילנד, שלושת העצורים שיתפו פעולה עם החוקרים ומסרו מידע מפליל על מקור הסמים. המידע הוביל את המשטרה הישר לביתו של חשוד נוסף - גבר ישראלי בן 50 המתגורר באופן קבוע בתאילנד.

בפשיטה מהירה על ביתו של החשוד בסחר, נדהמו השוטרים לגלות כמות גדולה ומשמעותית של סמים מסוגים שונים, מה שמחזק את החשד כי הוא משמש כספק מרכזי לישראלים ותיירים באי.

הארבעה הועברו להמשך הליכים משפטיים. יצוין כי חוקי הסמים בתאילנד נחשבים לנוקשים במיוחד, ועבירות של סחר בסמים, המיוחסות לישראלי המבוגר יותר, עלולות לגרור עונשי מאסר כבדים וממושכים.