8 הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות ליד "המצודה האדומה" בדלהי

לפחות שמונה נהרגו בפיצוץ של שתי מכוניות סמוך ל"מצודה האדומה" בדלהי, הודו. 11 נוספים נפצעו. האתר משמש בין היתר את הצבא ההודי ומוגדר כאתר מורשת עולמית. בתיעוד האירוע ניתן לראות המונים מתגודדים סביב כדור אש ענק ממנו עולה עשן סמיך.

https://x.com/i/web/status/1987878203529293865 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לפחות שישה כלי רכב ושלוש ריקשות נשרפו, אמר סגן ראש כיבוי האש של דלהי, והוסיף שהלהבות כובו על ידי צוותי הכיבוי. "שמענו רעש חזק, החלונות שלנו רעדו," סיפר לתקשורת המקונית תושב שלא מסר את שמו. המבצר נבנה במאה ה-17 ע"י המוגולים, הממוקם בעיר העתיקה של דלהי ונחשב לאתר פופולרי בקרב תיירים.