רשת הצללים של איראן: המנגנון של משמרות המהפכה שחודר לקהילות בעולם

מבט מיוחד אל מה שקורה בתוך משמרות המהפכה של איראן. הזרוע של חמינאי מתכננת פיגועים נגד ישראל ברחבי הגלובוס. כך פועלת השיטה בתוך אוניברסיטאות, מסגדים ורשת של תעמולה מתוחכמת, משמרות המהפכה מתחזקים רשת השפעה חשאית, וחודרים עמוק לתוך הקהילה והשלטונות מתחת לרדאר.

משמרות המהפכה הוקמו ב-1979, במטרה לייצא את המהפכה האיסלאמית לעולם, דרך זיהוי מקומות בהם אפשר להנחיל את התפיסה הפונדמנטליסטית בקרב התושבים ולהתפתח משם. משמרות המהפכה מבצעות שלל פעולות כדי לקבל את דריסת הרגל שלהן במדינות שונות בעולם, והמומחים מסבירים שככה השיטה עובדת, סביב שלושה צירים מרכזיים: הראשון דרך האקדמיה והחינוך של הדור הצעיר, בין השאר באוניברסיטה אחת בעיר קום באיראן; השני דרך שליטה במסגדים שמרכזים את הקהילות השיעיות; והאחרון - רשתות התקשורת האיראניות שפותחות שלוחות מסביב לגלובוס.

המהפכה שאיראן מנסה להוביל בעולם אינה מוגבלת רק למדינות סמוכות או מוסלמיות. גם בהודו ואוסטרליה ניתן לראות את אותם ניצנים שעלולים להוביל לקיני טרור שיבעבעו מתחת לשלטונות.