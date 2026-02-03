נשק העתיד או תעמולה? סין חשפה נושאת מטוסים מעופפת בחלל

סין חשפה היום (שלישי) חזון שאפתני נוסף במרוץ החימוש בחלל, כאשר בתערוכה האווירית המרכזית במדינה הוצג דגם של ספינת חלל עצומת ממדים המכונה "לואן-ניאו". לפי דיווח של הטלגרף הבריטי, מדובר בפרויקט קונספטואלי של התאגיד הממשלתי לתעשיית התעופה של סין (AVIC), שמעורר דאגה בקרב גורמי מודיעין וביטחון במערב.

הכלי, שכבר זכה לכינוי "נושאת המטוסים של החלל", הוא חלק מפרויקט רחב בשם "נאנטיין-מן". על פי הנתונים שהוצגו, אורכו של הכלי 242 מטרים, מוטת כנפיו 632 מטרים, והוא מיועד לשמש בסיס צבאי נייד במסלול סביב כדור הארץ. על פי החזון, הספינה תוכל לשגר כלי טיס בלתי מאוישים למשימות תקיפה ויירוט מחוץ לאטמוספירה.

לפי המפרט, ה"לואן-ניאו" אמורה לפעול באמצעות הנעה גרעינית שתאפשר לה שהייה ממושכת בחלל, ולהיות מצוידת באמצעי לחימה מתקדמים, בהם לייזרים ותותחים אלקטרומגנטיים, שנועדו לפגוע בלוויינים וליירט טילים בליסטיים.

בשלב זה מדובר בהצגת דגם ותפיסה עיצובית בלבד, ללא לוחות זמנים מבצעיים. מומחים צבאיים מטילים ספק ביכולת ההנדסית הנוכחית לבנות כלי שיט בהיקף כזה, אך מדגישים כי עצם החשיפה מהווה הצהרת כוונות אסטרטגית ברורה מול ארצות הברית וחיל החלל האמריקני.

החשיפה מגיעה על רקע האצה משמעותית בפעילות החלל של סין בשנים האחרונות, כולל הקמת תחנת החלל "טיאנגונג" ונחיתות מוצלחות על הירח ועל מאדים. במערב מזהירים כי השליטה בחלל הפכה למרכיב מרכזי בלוחמת המאה ה-21, בשל השפעתה על תקשורת, ניווט ואיסוף מודיעין.

מפקד חיל החלל של ארצות הברית הזהיר לאחרונה כי בייג'ינג מפתחת יכולות שמסכנות לוויינים של מדינות בעלות ברית. גורמי מודיעין בוחנים כעת האם מדובר בלוחמה פסיכולוגית שנועדה להפעיל לחץ כלכלי על המערב - או בתוכנית ארוכת טווח מציאותית לשינוי מאזן הכוחות בחלל.