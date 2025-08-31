לא רק אירופה: גם יפן מתמודדת עם מחאה בחסות הימין השמרני

מומלצים -

אירופה, אוסטרליה וכעת גם יפן, מתמודדות עם גל הפגנות עם עשרות אלפי משתתפים מתפשטות בחסות הימין השמרני. ובניגוד למה שהתרגלנו עד כה, לא מדובר במופע אנטישמי, אלא בהפגנות נגד הגירה.

בבריטניה, מספר המהגרים שנכנסו למדינה עלה בארבעים ושישה אחוזים מאז השנה שעברה. לאחרונה, הממשלה קיבלה אישור להשתמש במלון נוסף כדי לאכסנם, והימין במדינה זועם. שמונה נעצרו בהפגנה בשבת מול מלון מהגרים, כאשר רעולי פנים ניסו לפרוץ למקום, להשחיתו ולפגוע במהגרים בתוכו. הפגנות אלו עומדות מנגד להפגנות השבועיות הפרו פלסטיניות והסיסמאות הנשמעות הפוכות גם כן.

באוסטרליה, עשרות אלפים הפגינו ברחבי המדינה נגד ההגירה, שקורעת לטענתם את הקהילות המקומיות ומגבירה את הפשיעה ויוקר המחיה.גורמי ממשל התנגדו נחרצות למחאה, וציינו את מעורבותם של קבוצת נאו נאציות.

למרות נוכחותם של קבוצות אלה, רוב המשתתפים ציינו שהם אינם מסכימים עם עמדותיהם הקיצוניות. במלבורן, שם הפגינו למעלה מחמשת אלפים בני אדם, המחלוקת בין הצדדים הפכה לעימות פיזי. מצד אחד של הכביש, הפגנה נגד מהגרים. ובצד השני - ההפגנה הפרו פלסטינית השבועית, שהפכה גם להפגנה למען הגירה במדינה. ובסידני, הכאוס רק החריף כאשר רצי המרתון שהתקיים בעיר עברו בין שתי ההפגנות.

הקיטוב בין האזרחים הימנים השמרנים לבין ממשלות המרכז שמאל עולה שלב, והקולות - גם הקיצוניים ביותר מהימין, נשמעים כעת בקול אחיד רם וברור.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד