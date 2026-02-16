שלושה גברים בהודו נידונו למוות לאחר שאנסו תיירת ישראלית

בית משפט במחוז קופאל שבקרנאטקה, הודו, גזר היום (יום שני) עונש מוות על שלושה גברים, לאחר שהרשיע אותם באונס קבוצתי של שתי נשים, בהן אזרחית ישראלית, וברציחתו של תייר זכר במרץ שבשנה שעברה.

המורשעים הם כמאלש (הידוע כהאנדימאללה), סאי ושאראנאפה. בית המשפט הקריא את גזר הדין לאחר שקבע כי הם אשמים וביצעו את המעשים הקשים בשלושת התיירים.

לפי משטרת הודו, בליל ה-6 במרץ 2025 שלושת המורשעים ניגשו לשתי הנשים, תיירת ישראלית ומנהלת אירוח ביתי, ושלושה חברים תיירים נוספים שיצאו עמם כדי לתצפת על כוכבים ליד אגם סנאפור במחוז קרנטקה. המורשעים, רכובים על אופנועים, דרשו מהקורבנות כסף בעבור דלק.

כאשר סורבו, השלישייה תקפה את התיירים, ודחפו אותם אל תוך התעלה. לאחר מכן תקפן הגברים מינית את שתי הנשים. שניים מהגברים שנדחפו לתעלה הצליחו לשחות לחוף מבטחים, בעוד תייר מאודישה טבע למוות.