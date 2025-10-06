ההסכם הסודי של סין ואיראן - שעוקף את הסנקציות של המערב

איך טראמפ יגיב? ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף היום (שני) מסלול "עוקף סנקציות אמריקניות" שמאפשר לממשל הסיני לרכוש נפט מאיראן. מדובר בהסדר סודי, אשר לדברי גורמים בהווה ובעבר ממספר מדינות מערביות, בהן ארצות הברית, המאפשר לאיראן וסין לקיים מערכת דמוית סחר חליפין - למרות ההגבלות הבינלאומיות.

כיצד זה קורה? נפט איראני נשלח לסין, שהיא הלקוחה הגדולה ביותר של טהרן - ובתמורה, חברות סיניות הנתמכות על ידי המדינה בונות תשתיות באיראן. השלמת העסקה, לפי הגורמים, נעשית דרך חברת ביטוח בבעלות המדינה הסינית המכנה את עצמה ״סוכנות אשראי הייצוא הגדולה בעולם״ וגוף פיננסי סיני שהוא כה סודי עד שאת שמה לא ניתן היה למצוא באף רשימה ציבורית של בנקים או חברות פיננסיות סיניות.

ההסדר, על ידי עקיפת מערכת הבנקאות הבין-לאומית, סיפק חבל הצלה לכלכלה של איראן הנלחצת בסנקציות. עד 8.4 מיליארד דולר בתשלומי נפט זרמו דרך צינור המימון בשנה שעברה כדי לממן עבודה סינית על פרויקטים גדולים של תשתית באיראן, על פי חלק מהגורמים. איראן ייצאה נפט גולמי בעיקר בשווי 43 מיליארד דולר בשנה שעברה, על פי הערכות של מינהל המידע לאנרגיה של ארצות הברית. גורמים מערביים מעריכים שכ-90% מהיצוא הזה מגיע לסין.

המערכת שדרכה נפט גולמי איראני מוחלף בתשתיות שנבנו בסין כוללת שני שחקנים עיקריים: חברת הביטוח הממשלתית הגדולה של סין, סינוסור, ומנגנון מימון סיני, אותו כינו כולם גורמים רשמיים צ'וקסין. במסגרת ההסדר, חברה בשליטת איראן רושמת את מכירת הנפט לקונה סיני הנשלט על ידי סוחר הנפט הממשלתי ג'וחאי ז'נרונג, יעד לסנקציות אמריקאיות.

הקונה הסיני, בתמורה, מפקיד מאות מיליוני דולרים בכל חודש אצל צ'וקסין - וזו מעבירה לאחר מכן את הכספים לקבלנים סינים המבצעים עבודות הנדסה באיראן, בפרויקטים שמימונם מבוטח על ידי סינוסור. סינוסור משמשת כדבק פיננסי המחזיק את הפרויקטים יחד.