בנגלדש: לפחות 24 הרוגים בנפילת אוטובוס לנהר

לפחות 24 בני אדם, בהם נשים וילדים, נהרגו היום (חמישי) לאחר שאוטובוס עמוס בנוסעים החליק מסיפון מעבורת ושקע במי נהר הפדמה בבנגלדש, בעת שעשה את דרכו לבירה דאקה.

התאונה הקטלנית התרחשה כאשר נהג האוטובוס ניסה לעלות על מעבורת הממוקמת עשרות קילומטרים מהבירה. על פי דיווחי המשטרה ושירותי הכבאות המקומיים, הרכב התהפך ושקע לעומק של כ-9 מטרים. על האוטובוס שהו בין 40 ל-50 נוסעים, מרביתם פועלים שהיו בדרכם חזרה לעבודה לאחר חופשת חג העיד אל-פיטר.

מאמצי החילוץ, שכללו ארבע יחידות כבאות, עשרה צוללנים וסיוע של הצבא והמשמר החוף, נתקלו בקשיים משמעותיים בשל גשמים עזים וזרמים חזקים בנהר. רק לאחר מבצע מורכב שנמשך כשבע שעות, הצליח כלי שיט ייעודי למשות את האוטובוס מהמים.

גורמי הצלה רשמיים אישרו כי 22 מהגופות חולצו מתוך כלי הרכב השקוע, ובהן שש גופות של גברים, 11 נשים וחמישה ילדים. שתי נשים נוספות מתו בבית החולים לאחר שחולצו.

בעוד שגורמים רשמיים העמידו את מניין ההרוגים על 24, כלי תקשורת מקומיים בבנגלדש מדווחים על לפחות 26 קורבנות, וקיים חשש כבד כי נעדרים נוספים נסחפו בזרם. עדי ראייה סיפרו כי חלק מהנוסעים הצליחו לשחות אל החוף ולהינצל, אך רבים אחרים נלכדו בתוך האוטובוס וטבעו למוות.

הרשויות בבנגלדש הודיעו על הקמת ועדת חקירה בת חמישה חברים לבחינת נסיבות האירוע. יצוין כי תאונות דרכים נפוצות מאוד בבנגלדש וגובות מאות קורבנות מדי שנה, לרוב בשל ליקויי בטיחות, עומס יתר ותשתיות רעועות.