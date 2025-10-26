בנוכחות טראמפ: תאילנד וקמבודיה חתמו על הפסקת אש

מנהיגי תאילנד וקמבודיה חתמו היום (ראשון) על הסכם הפסקת אש מורחב - שהביא לסיום סכסוך הגבולות בין שתי המדינות, שהחל ביולי האחרון. במעמד החתימה, שהתקיים במלזיה, נכח נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלקח חלק משמעותי בתיווך.

ההסכם כולל את שחרורם של 18 חיילים קמבודים שנעצרו על ידי תאילנד - ואת תחילת הוצאת נשק כבד מאזור הגבול. הנשיא האמריקני הביא להסכם לאחר ששוחח עם שני המנהיגים בימי חילופי האש. תוכנו, מבוסס על הפסקת האש שהושגה לפני שלושה חודשים, אז התקשר טראמפ אל המדינות ודרש מהן לסיים את המתקפות ההדדיות, ולא - ייסתכנו בהקפאת שיחות הסחר עם וושינגטון.

לאחר הטקס, בו נכח גם מנהיג מלזיה, שמדינתו לקחה חלק בתיווך, חתם טראמפ על הסכם סחר גומלין עם קמבודיה והסכם "מינרליים קריטיים" עם תאילנד. גורם רשמי בבית הלבן מסר ל"גרדיאן" כי טראמפ יחתום על הסכם דומה עם מלזיה, בזמן שהותו במדינה.

רויטרס

כאמור, בחילופי האש בין המדינות, שכללו תקיפות אוויריות וירי חי, נהרגו לפחות 35 בני אדם. קמבודיה האשימה אז את תאילנד בתקיפת מטרות אזרחיות וטענה כי מטוסי קרב תאילנדים תקפו כביש מרכזי במדינה. בתגובה, הצבא הקמבודי השיב באש לעבר מטרות צבאיות בגבול המדינות. הלחימה אז התרכזה באזור הרגיש של מקדש טה מואן-תום, אתר קדוש לשתי המדינות ומוקד סכסוך טריטוריאלי מתמשך