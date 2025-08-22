אי בלתי מיושב: זהו הפתרון האינדונזי ל"יום שאחרי" המלחמה

מומלצים -

ממשלת אינדונזיה שוקלת תוכנית להעניק טיפול וסיוע רפואי ל־2,000 פלסטינים מרצועת עזה, הכוללת אפשרות להעברתם לאי גלאנג - כך מסר גורם ממשלתי בכיר במדינה. לדברי הגורם, מתקיימת סדרת דיונים בין־משרדיים כדי לבחון את ההיבטים הלוגיסטיים, החוקיים והמדיניים של המהלך, המוגדר "רגיש ביותר".

האי גלאנג, מדרום לסינגפור, זוהה כאתר אפשרי למהלך. האי הבלתי מיושב שימש בעבר כמחנה פליטים עבור אלפי וייטנאמים, ובתקופת מגפת הקורונה הוקם בו גם בית חולים ייעודי.

אופציות נוספות שעלו בדיונים כוללות בתי חולים צבאיים גדולים בבירה ג'קרטה - וכן שיתוף פעולה עם ירדן, שלה קשרים קרובים עם נשיא אינדונזיה, פרבובו סובינציו.

אינדונזיה - המדינה המוסלמית הגדולה בעולם - אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל ותומכת באופן עקבי בהקמת מדינה פלסטינית. עם זאת, בממשלה מודעים לרגישות הפוליטית: מנהיגים אסלאמיים לאומיים כבר האשימו את ג'קרטה ב"הונאה" מצד ישראל, ותהו אילו ערבויות יינתנו להחזרת הפלסטינים לעזה בסיום המהלך.