דיווח: 2,000 נהרגו במחאות באיראן; הוצגו לטראמפ תוכניות תקיפה

המחאות באיראן ממשיכות להסלים זה היום ה-15 ועל פי ההערכות השמרניות ביותר, 2,000 איש נהרגו ב-48 השעות האחרונות, כך דווח הבוקר (ראשון) ב"ניו יורק טיימס". בכלי תקשורת איראניים מדווח על ירי המוני שלא מוגבל לערים בודדות. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהבטיח לסייע למפגינים קיבל תדרוך בימים האחרונים על אפשרויות תקיפה באיראן, כשהוא שוקל לממש את איומיו.

לפי הדיווח, טראמפ לא קיבל החלטה סופית, אך גורמים רשמיים מסרו ל"ניו יורק טיימס" שהוא שוקל ברצינות לאשר תקיפה בתגובה למאמצי המשטר האיראני לדכא את ההפגנות. בין מגוון האפשרויות שהוצגו לנשיא, גם תקיפות באתרים לא צבאיים בטהרן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני איים כי "כל תקיפה אמריקנית תוביל אותנו לתקוף את ישראל ובסיסים אזוריים אמריקנים שיחשבו למטרות לגיטימיות. נשיא ארה"ב הצהיר רשמית על תמיכתו במלחמת הטרור נגדנו, ואיראן תתעמת ותסכל אותה".

סרטונים מבתי החולים פרדיס, כרג' ואל-גדיר במזרח טהרן מראים סצנות מזעזעות של גופות נופלות על הקרקע, מה שמצביע על הרג המוני מתמשך, ובכלי תקשורת איראנים דיווחו שהמשטר משתמש בנשק קטלני כנגד המפגינים. שני עדי ראייה שביקרו בקהריזאק בחיפוש אחר יקיריהם סיפרו לסוכנות הידיעות "איראן אינטרנשיונל" כי ראו שם יותר מ-400 גופות. גם מקורות ל"טיימס" מתארים אלימות עזה במיוחד ברחבי המדינה.

ביום שישי האחרון לבדו, 44 גופות הועברו לבית החולים מדאני בכרג' ו-36 לבית החולים גאם בכרג'. מקורות רפואיים בערים אחרות דיווחו גם הם על מספר רב של הרוגים. סרטונים ממשהד מראים את העיר הצפון-מזרחית, הנחשבת לקדושה ביותר באיראן עבור המוסלמים השיעים, נראית כמו שדה קרב לאחר שבועיים של מחאות נגד הרפובליקה האסלאמית.

במקביל, מספר חברות תעופה, כולל לופטהנזה, פליידובאי, טורקיש איירליינס, AJet, פגסוס, קטאר איירווייז ואוסטריאן איירליינס, השעו את טיסותיהן למדינה.