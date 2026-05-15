טראמפ סיים את ביקורו בסין: "הסבלנות אוזלת, על איראן לחתום על הסכם"

הביקור ההיסטורי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין הגיע היום (שישי) לסיומו וכלל התייחסויות למספר סוגיות בוערות הנמצאות על סדר היום בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט. טראמפ ומקבילו הסיני שי ג'ינפינג דנו בהיבטים שונים של היחסים בין המדינות - עם דגש על ההיבט הכלכלי, ועל המתיחות מול איראן.

כאמור, במהלך הביקור ההיסטורי, שני המנהיגים הציגו יחסים חמים - ובאחת ממסיבות העיתונאים טראמפ אף כינה את שי "חבר". בתגובה, הוא השיב לו כי "המדינות צריכות להיות שותפות ולא אויבות".

נשיא ארצות הברית רמז בחשבונו ברשת Truth Social כי המערכה מול איראן - לא הגיעה עדיין לסיומה. "השמדה צבאית של איראן - המשך יבוא", כתב. הוא הוסיף בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי סבלונותו כלפי איראן "הולכת ואוזלת" ו"עליהם לחתום על עסקה".

"התחושות שלנו בנושא איראן דומות מאוד - אנחנו רוצים שמצר הורמוז יהיה פתוח", אמר לאחר פגישתו עם הנשיא הסיני, "אנחנו סוגרים אותו כעת, לאחר שאיראן סגרה אותו - ואנחנו סגרנו אותו עליהם. אבל, אנחנו רוצים שהוא יהיה פתוח".

בהמשך דבריו, התייחס גם לסוגיית מאגר האורניום המועשר המוסתר באיראן ורמז כי ארצות הברית צריכה לאבטח אותו "רק לצורך יחסי ציבור".

סוגייה נוספת שעלתה במהלך הפגישות בין המנהיגים היא סחר בין המדינות. "סין הסכימה לרכוש נפט מארצות הברית", חשף נשיא ארצות הברית בריאיון לפוקס ניוז, תוך שהוא מציין כי העסקה הפוטנציאל הזו - היא קדימון לעתיד.

"ספינות סיניות יגיעו לטקסס, ללואיזיאנה ולאלסקה - ואני חושב שזה דבר נהדר נוסף שהוסכם עליו, זה דבר גדול", אמר עוד.

"זה היה ביקור מדהים ואני חושב שייצאו ממנו הרבה דברים טובים. חתמנו על כמה עסקאות סחר פנטסטיות, נהדרות עבור שתי המדינות. אני מאמין שבאמת עשינו כמה דברים נפלאים", סיכם טראמפ.

במקביל, משרד החוץ הסיני פרסם ציוץ בחשבונו הרשמי ברשת X בו נכתב אודות עמדת בייג'ינג בנושא המצב הנוכחי באיראן: "עמדתנו ברורה מאוד - הסכסוך הסב אבדות קשות ונזקים כבדים לתושבים באיראן ובמדינות אחרות באזור".

"בעוד השלכות הרוחב של הסכסוך ממשיכות להתרחב, הוא מטיל עומס כבד על הצמיחה הכלכלית העולמית, שרשראות האספקה, סדר הסחר הבין-לאומי ויציבות אספקת האנרגיה העולמית - דבר הפוגע באינטרסים המשותפים של הקהילה הבין-לאומית, נכתב.

עוד נמסר: "אין כל טעם בהמשך הסכסוך הזה, שלא היה צריך להתרחש מלכתחילה. מציאת דרך מהירה לפתרון המצב היא אינטרס לא רק של ארה"ב ואיראן, אלא גם של מדינות האזור ושל שאר העולם".