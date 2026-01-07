איראן הוציאה להורג אסיר נוסף באשמת ריגול למען ישראל. כלי תקשורת במדינה דיווחו הבוקר (רביעי) כי אחמד ארדסטאני גויס על ידי שירותי המודיעין והטרור של המוסד דרך הסייבר, ובתמורה לקבלת סכומי כסף מסוימים והבטחות ריקות, ביצע משימות עבור המוסד.

בעקבות מלחמת ישראל-איראן ביוני, הרפובליקה האסלאמית הוציאה להורג מספר אזרחים איראנים באשמת ריגול למען ישראל. אלה נשפטו ונידונו בבתי משפט סגורים ללא גישה לייעוץ משפטי. פעילי זכויות אדם תיארו את הטיפול בתיקים אלה כלא הוגן ובלתי חוקי, והטילו ספק בתקפות ההאשמות שהוגשו נגדם.

הדיווחים מגיעים ברקע מהומות הולכות וגוברות נגד השלטון ברפובליקה. עד כה כ-36 אנשים נהרגו מתחילת המחאות, בהם ארבעה ילדים. כמו כן, רשויות האכיפה במדינה עצרו למעלה מ-1,200 מפגינים.

בינתיים, המחאות לא מראות סימנים של עצירה, והיום הן התפשטו ל-250 מוקדים ב-27 מחוזות מתוך 31 בסך הכל. על פי הדיווחים, המחאות כרגע הן הגדולות ביותר מאז שנת 2022, שהחלו בעקבות מותה של מאהסה אמיני בת ה-22 בידי משמרות המהפכה לאחר שלבשה חיג'אב בצורה לא תקנית.